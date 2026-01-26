Vacances à cheval/à poney 16260 Chasseneuil-sur-Bonnieure
Vacances à cheval/à poney
16260 1 La Brande Chasseneuil-sur-Bonnieure Charente
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-09 09:00:00
fin : 2026-02-22 18:00:00
2026-02-09
Pendant les vacances, viens vivre des moments magiques avec les poneys et chevaux, en pleine nature.
Baby-promenades dès 2 ans, balade à poney ou à cheval, animations spéciales autour de l’amour du cheval, pour petits et grands.
16260 1 La Brande Chasseneuil-sur-Bonnieure 16260 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 93 43 67 g.leurent@wanadoo.fr
During the vacations, come and experience magical moments with ponies and horses, in the heart of nature.
Baby rides from the age of 2, pony or horse rides, special horse-loving activities for young and old.
