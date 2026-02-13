Vacances à l’Espace jeunes : laser game, Espace jeunes – pôle Jeunesse, Saint-Médard-en-Jalles

Vacances à l’Espace jeunes : laser game Mardi 17 février, 14h00 Espace jeunes – pôle Jeunesse Gironde

Sur inscription / Entrée payante : de 5€ à 11€

L’Espace jeunes de Saint-Médard-en-Jalles vous propose un programme varié pour les 14–18 ans :

L’équipe vous donne rendez-vous mardi 17 février pour une aprèm laser game à Mérignac.

Entrée payante sur inscription : 5€ / 8€ / 11€

Informations pratiques

Tous les jours : accueil libre de 14h à 18h30 . Après-midi « chill » à l’Espace jeunes. Au programme : billard, babyfoot, jeux de société et vidéo…

Jeudis : soirées sur inscription au plus tard 24h avant la soirée.

Mercredis et vendredis : sorties sur inscription au plus tard 24h avant la sortie. Départ de l’Espace Jeunes.

Pour s’inscrire à l’Espace jeunes

Récupérez un dossier d’inscription à l’Espace jeunes.

Remplissez-le avec l’autorisation parentale.

Choisissez vos activités et réglez votre participation (sur les activités payantes).

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’équipe de l’Espace jeunes qui sera là pour répondre à toutes vos questions !

Espace jeunes – pôle Jeunesse Pôle Jeunesse, 12-14, Avenue de la Boétie, Saint-Médard-en-Jalles 33160 Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Vous l’attendiez, il est là ! Le programme des vacances de février de l’Espace jeunes.

@Ville de Saint-Médard-en-Jalles