Vacances animées jeune public Place Gambetta Montpon-Ménestérol

Vacances animées jeune public

Montpon-Ménestérol Dordogne

Début : 2026-02-09

fin : 2026-09-12

2026-02-09

Vacances animées pour les enfants de Montpon

Pour les enfants de 8 à 11 ans gratuit sur inscription

*Viens t’initier au Ping-Pong 14h Foyer de Montignac

*Les gestes qui sauvent avec les pompiers 13h45 Caserne Pompiers

*Un film surprise au cinéma 14h au Cinéma Le Lascaux

*Un bowling à Bergerac 13h15 Place Clemenceau

Goûter offert, places limitées !

06 78 98 89 95- service-sport-asso@montpon-menesterol.fr .

+33 6 78 98 89 95 service-sport-asso@montpon-menesterol.fr

English : Vacances animées jeune public

