Vacances animées jeune public Place Gambetta Montpon-Ménestérol

Début : 2026-02-09
fin : 2026-09-12
2026-02-09
Vacances animées pour les enfants de Montpon
Pour les enfants de 8 à 11 ans gratuit sur inscription
*Viens t’initier au Ping-Pong 14h Foyer de Montignac
*Les gestes qui sauvent avec les pompiers 13h45 Caserne Pompiers
*Un film surprise au cinéma 14h au Cinéma Le Lascaux
*Un bowling à Bergerac 13h15 Place Clemenceau
Goûter offert, places limitées !
06 78 98 89 95- service-sport-asso@montpon-menesterol.fr .
Place Gambetta Mairie Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 98 89 95 service-sport-asso@montpon-menesterol.fr
