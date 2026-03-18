Vacances animées jeune public Service Associations Montpon-Ménestérol

Vacances animées jeune public

Service Associations Mairie Montpon-Ménestérol Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-13

Vacances animées Animations gratuites pour les enfants de 8 à 11 ans scolarisés à Montpon sur inscriptions 06 78 98 89 95 .

Service Associations Mairie Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 98 89 95

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English : Vacances animées jeune public

L’événement Vacances animées jeune public Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-03-14 par Vallée de l’Isle en Périgord