Vacances animées jeune public Service Associations Montpon-Ménestérol
Vacances animées jeune public Service Associations Montpon-Ménestérol lundi 13 avril 2026.
Vacances animées jeune public
Service Associations Mairie Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-13
Vacances animées Animations gratuites pour les enfants de 8 à 11 ans scolarisés à Montpon sur inscriptions 06 78 98 89 95 .
Service Associations Mairie Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 98 89 95
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English : Vacances animées jeune public
L’événement Vacances animées jeune public Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-03-14 par Vallée de l’Isle en Périgord