Vacances artistiques peinture/sculpture La Petite Académie Reims

La Petite Académie 34 Rue du Jard Reims Marne

Tarif : 40 – 40 – 320 EUR

Début : 2025-07-15 09:00:00

fin : 2025-07-18 12:00:00

2025-07-15

Tout public

De 4 à 12 ans

Ateliers alternant peinture, sculpture et dessin les enfants découvrent à chaque demi-journée l’œuvre d’un artiste différent, et repartent avec leur création. Cet été, sur le thème Carnet de voyages nous partons à la découverte de paysages, de personnages du monde et de monuments en tout genre à travers des croquis, des dessins, des aquarelles ou encore des estampes.

Les stages artistiques de La Petite Académie font rimer loisir et art, et vous offrent ainsi une activité ludique et enrichissante pour occuper vos enfants ou petits-enfants pendant les vacances scolaires à Reims. Une formule à la carte pour des vacances joyeuses et cultivées 1/2 journée, journée ou semaine complète !

Matériel et blouses fournis. .

La Petite Académie 34 Rue du Jard Reims 51100 Marne Grand Est reims@lapetiteacademie.com

