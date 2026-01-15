Vacances au musée Airvault

Vacances au musée

10, rue de la Gendarmerie Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Dans le cadre des vacances au musée, les enfants sont invités à entrer dans les réserves (habituellement interdites au public ) et découvrir le travail d’inventaire des objets ! Rendez-vous au musée de 14 h 30 à 16 h 30, pour les enfants de 7 à 11 ans. Animation gratuite. Inscription obligatoire au 05 49 64 69 51 ou par mail à patrimoine@airvault.fr .

10, rue de la Gendarmerie Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 69 51 patrimoine@airvault.fr

