Vacances au musée

10, rue de la Gendarmerie Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Dans le cadre des vacances au musée, venez broder votre initiales. L’atelier est ouvert aux enfants ET aux parents (ou grands parents!). Rendez-vous au musée de 14 h 30 à 16 h 30. Animation gratuite. Inscription obligatoire au 05 49 64 69 51 ou par mail à patrimoine@airvault.fr .

10, rue de la Gendarmerie Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 69 51 patrimoine@airvault.fr

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English : Vacances au musée

L’événement Vacances au musée Airvault a été mis à jour le 2026-03-13 par CC Airvaudais Val du Thouet