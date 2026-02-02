Vacances au musée Bernard d’Agesci à Niort Niort

Vacances au musée Bernard d’Agesci à Niort

26 Avenue de Limoges Niort Deux-Sèvres

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-12

Pendant les vacances, le service médiation propose des visites et des ateliers pour les enfants. Laissez-vous entrainer par Claire Zuchelli à la découverte des illusions d’optique au Musée Bernard d’Agesci.

Les petits scientifiques au Musée Bernard d’Agesci

Le mardi 10 février à 10h00 pour les 6-8ans

Le jeudi 12 février à 10h00 pour les 6-8 ans

Laissez-vous entraîner par Claire Zuchelli à la découverte des illusions d’optique.

8 € par enfant, goûter compris.

Sur réservation. .

26 Avenue de Limoges Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

