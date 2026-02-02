Vacances au musée Bernard d’Agesci à Niort Niort
26 Avenue de Limoges Niort Deux-Sèvres
Pendant les vacances, le service médiation propose des visites et des ateliers pour les enfants. Laissez-vous entrainer par Claire Zuchelli à la découverte des illusions d’optique au Musée Bernard d’Agesci.
Les petits scientifiques au Musée Bernard d’Agesci
Le mardi 10 février à 10h00 pour les 6-8ans
Le jeudi 12 février à 10h00 pour les 6-8 ans
Laissez-vous entraîner par Claire Zuchelli à la découverte des illusions d’optique.
8 € par enfant, goûter compris.
Sur réservation. .
