Vacances au Musée des Alpilles Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence

Vacances au Musée des Alpilles Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence mercredi 29 octobre 2025.

Vacances au Musée des Alpilles

Mercredi 29 octobre 2025.

• Atelier pour les 4-6 ans de 10h à 11h30.

• Atelier pour les 11-15 ans de 14h à 16h.

Jeudi 30 octobre 2025.

• Atelier pour les 7-10 ans de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Vendredi 31 octobre 2025.

• Atelier pour les 7-10 ans de 10h à 12h et de 14h à 17h. Musée des Alpilles 1 Place Favier Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31

Retrouvez les ateliers pour les enfants au Musée des Alpilles pour les vacances de printemps !Enfants

Durant les vacances scolaires, le musée propose aux jeunes de découvrir les arts graphiques.



Les prochains ateliers

– LE 29 OCTOBRE

de 10h à 11h30 pour les 4-6 ans.

de 14h à 16h pour les 11-15 ans.



– LE 30 et 31 OCOTBRE En lien avec Sous terre

de 10h à 12h et de 14h à 17h pour les 7-10 ans.



Durant les vacances scolaires, le musée invite les jeunes à découvrir les arts graphiques et tout particulièrement les techniques de l’estampe. Les ateliers se déroulent dans les salles d’exposition et dans l’atelier de gravure. Ils permettent aux enfants de s’approprier les œuvres et les objets du patrimoine, de s’initier à de multiples techniques tout en développant leur sens créatif dans des domaines très variés dessin, peinture, gravure… .

Musée des Alpilles 1 Place Favier Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 68 24 museedesalpilles@ville-srdp.fr

English :

Find out about the workshops for children at the Musée des Alpilles for the spring holidays!

German :

Hier finden Sie die Workshops für Kinder im Musée des Alpilles für die Frühlingsferien!

Italiano :

Scoprite i laboratori per bambini al Musée des Alpilles per le vacanze di primavera!

Espanol :

Descubra los talleres para niños del Museo de los Alpilles para las vacaciones de primavera

L’événement Vacances au Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2025-09-16 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles