Vacances au Musée des Augustins, Musée des Augustins, Hazebrouck

Vacances au Musée des Augustins Mercredi 18 février, 14h30 Musée des Augustins Nord
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-18T14:30:00+01:00 – 2026-02-18T16:30:00+01:00
Fin : 2026-02-18T14:30:00+01:00 – 2026-02-18T16:30:00+01:00
Musée des Augustins 5 Rue des Augustins, 59190 Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 43 44 46 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@ville-hazebrouck.fr »}]
Profitez des vacances pour découvrir l’art à travers un atelier thématique et amusant ouvert dès 6 ans.