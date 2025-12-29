Vacances au musée du Donjon Atelier Vitrail à Niort Niort
Rue du Guesclin Niort Deux-Sèvres
Viens découvrir ce savoir-faire et fabrique ta création aux mille formes et couleurs au Musée du Donjon.
Mardi 30 décembre à 14h30 pour les 9-12 ans
8 € par enfant (accompagné d’un adulte pour les 3-5 ans), goûter compris.
Sur réservation au 05 49 28 14 28.
Merci de bien respecter l’âge prévu pour chaque séance. .
Rue du Guesclin Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 28 14 28
