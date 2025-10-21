VACANCES AU THÉÂTRE LES PETITS TOUTS THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Début : 2025-10-21 11:00:00

fin : 2025-10-21 12:00:00

2025-10-21

Un véritable cirque forain fait de petits riens pour épater, avec une immense délicatesse, les petitous comme les plus grands. Un instant d’une infinie poésie..

Fabien Coulon, circassien d’objets et mime… s’émerveille face aux petits riens à côté desquels nous passons et qui font les grands petits touts de la vie ! Sur son île peuplée de curiosités, son refuge, sa cabane, échoué, ce naufragé solitaire et lunaire réalise de minuscules et délicates prouesses avec ce qui lui tombe sous la main des branches, du sable, des fils, de l’air, de l’écume… Une plongée au cœur de son petit théâtre intérieur, tout en équilibre, peuplé des mirages de l’enfance, de joyeuses curiosités et de rencontres singulières. Avec la compagnie Blabla Productions . A partir de 4 ans 4 .

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 57 87 theatre@stgo.fr

English :

A real fairground circus made of little things to impress, with immense delicacy, the « petitous » as well as the older ones. A moment of infinite poetry…

German :

Ein echter Zirkus, der aus kleinen Dingen besteht, um die « Kleinen » und die « Großen » mit viel Feingefühl zu beeindrucken. Ein Moment von unendlicher Poesie…

Italiano :

Un vero e proprio circo da fiera fatto di piccole cose per stupire, con immensa delicatezza, i « piccoli » come i più grandi. Un momento di infinita poesia…

Espanol :

Un auténtico circo de feria hecho de pequeñas cosas para impresionar, con inmensa delicadeza, tanto a los « pequeños » como a los mayores. Un momento de infinita poesía…

