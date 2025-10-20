Vacances automne enfance Rencontre et Culture maison de quartier de villejean Rennes

Vacances automne enfance Rencontre et Culture maison de quartier de villejean Rennes 20 – 31 octobre Ille-et-Vilaine

Programme d’animation de l’ALSH 6-12 ans – Nouvelle tarification !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-20T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-31T18:00:00.000+01:00

maison de quartier de villejean 2 rue de bourgogne rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine