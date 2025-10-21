Vacances aux musées Animaux mystères, ce que tes yeux ne peuvent pas voir au Lieu Musée Bernard d’Agesci à Niort Niort

26 Avenue de Limoges Niort Deux-Sèvres

Visites et ateliers autour de l’exposition Spécimens de Romain Baro

à 10h pour les 9-12 ans

à 14h30 pour les 6-8 ans

Animaux mystères ce que tes yeux ne peuvent pas voir

Pars à l’aventure avec Romain Baro et découvre les secrets cachés des animaux naturalisés !

Tu t’es déjà demandé ce qu’il y a à l’intérieur d’un animal empaillé ? Grâce à des machines incroyables appelées scanners, on peut voir ce qui est invisible à l’œil nu, c’est comme avoir des super-pouvoirs de vision à rayons X. Viens explorer cette exposition et percer les mystères de la taxidermie comment transformer un animal pour qu’il reste beau pour toujours ? Prépare-toi à être émerveillé !

8 € par enfant, collation comprise .

26 Avenue de Limoges Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 72 00

