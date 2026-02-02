Vacances avec le Local jeunes

46 Avenue des Colonies Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-09

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-09 2026-02-16

Pour les 12/17 ans !

De nombreuses activités et sorties sportives, ludiques, culturelles ainsi que des soirées festives sont au programme. Inscription en ligne sur andernos.fr Kiosque Famille. Local Jeunes, 46 avenue des Colonies.

Ouvert pendant les vacances du lundi au vendredi de 9h à18h.

Info au 05.56.03.08.04 06.19.12.70.60. .

46 Avenue des Colonies Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 08 04

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vacances avec le Local jeunes

L’événement Vacances avec le Local jeunes Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Andernos-les-Bains