Vacances Avril : ateliers enfants Maison-Musée Devos

10 Rue de Paris Saint-Rémy-lès-Chevreuse Yvelines

Tarif : 16 – 16 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 10:30:00

fin : 2026-04-24 16:00:00

Date(s) :

2026-04-20 2026-04-27

Au programme sensibilisation à la biodiversité locale, mise en lien de pratiques artistiques contemporaines et de pratiques du vivant, invitation à la créativité et moments de rires partagés.

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10 Rue de Paris Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78470 Yvelines Île-de-France +33 1 30 47 76 71 contact@fondationraymonddevos.fr

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English :

The program includes raising awareness of local biodiversity, linking contemporary artistic practices with living practices, inviting creativity and sharing moments of laughter.

L’événement Vacances Avril : ateliers enfants Maison-Musée Devos Saint-Rémy-lès-Chevreuse a été mis à jour le 2026-03-20 par Conseil Départemental des Yvelines