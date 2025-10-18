Vacances baroques Laval
Vacances baroques
40 Rue du Britais Laval Mayenne
Tarif : – –
Début : 2025-10-18 14:00:00
fin : 2025-10-18 17:30:00
2025-10-18
La Caravane Baroque et Le Bal baroque
La Caravane Baroque
Des marionnettes, des costumes et des danses, un rendez-vous ludique et immersif… pour vivre l’esprit baroque en famille. Animations, vidéos, marionnettes géantes, bal costumé… à ne pas manquer pendant les vacances d’automne.
Vendredi 18 octobre de 14h à 17h30
Le Quarante | Parvis sud
Tout public | Accès libre et gratuit
Bal baroque
Défilé des créateurs du voyage et bal final. Initiation à la danse de cour. Animé par une danseuse et deux marionnettes baroques !
Mercredi 22 octobre à 16h
Le Quarante | Place du village
Tout public | Accès libre et gratuit .
40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 14 40 lequarante@agglo-laval.fr
English :
La Caravane Baroque and Le Bal baroque
German :
Die Barockkarawane und Der Barockball
Italiano :
La Carovana Barocca e il Ballo Barocco
Espanol :
La Caravana Barroca y el Baile Barroco
