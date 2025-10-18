Vacances baroques Laval

Vacances baroques

40 Rue du Britais Laval Mayenne

Début : 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-18 17:30:00

La Caravane Baroque et Le Bal baroque

La Caravane Baroque

Des marionnettes, des costumes et des danses, un rendez-vous ludique et immersif… pour vivre l’esprit baroque en famille. Animations, vidéos, marionnettes géantes, bal costumé… à ne pas manquer pendant les vacances d’automne.

Vendredi 18 octobre de 14h à 17h30

Le Quarante | Parvis sud

Tout public | Accès libre et gratuit

Bal baroque

Défilé des créateurs du voyage et bal final. Initiation à la danse de cour. Animé par une danseuse et deux marionnettes baroques !

Mercredi 22 octobre à 16h

Le Quarante | Place du village

Tout public | Accès libre et gratuit .

40 Rue du Britais Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 53 74 14 40 lequarante@agglo-laval.fr

La Caravane Baroque and Le Bal baroque

Die Barockkarawane und Der Barockball

La Carovana Barocca e il Ballo Barocco

La Caravana Barroca y el Baile Barroco

