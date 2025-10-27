Vacances créatives : A la recherche du trésor ! Môm’Nantes Nantes

Vacances créatives : A la recherche du trésor ! Môm’Nantes Nantes lundi 27 octobre 2025.

Vacances créatives : A la recherche du trésor ! 27 – 31 octobre Môm’Nantes Loire-Atlantique

14 tarifs différents en fonction des revenus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-27T08:30:00 – 2025-10-27T19:00:00

Fin : 2025-10-31T08:30:00 – 2025-10-31T19:00:00

ON FAIT QUOI ?

Chaque semaine, les enfants réalisent des projets avec des artistes professionnel.les et nos animateur.ices. Retrouvez aussi des temps libres, des jeux, un déjeuner (chacun.e rapporte son repas) et un goûter (fourni par l’équipe). Nous clôturons la semaine en grande pompe avec un Aper’Expo présentant les réalisations des enfants !

STAGE : « À la recherche du trésor ! «

du 27 au 31 octobre 2025 – Pour les 6-11 ans

Atelier 1 : 10h-12h » À l’abordage ! «

Cette semaine, nos petits moussaillons suivront les traces des plus grands pirates ! Iels créeront leurs aventures, emplies de corsaires, de matelots, et de drapeaux.

Atelier 2 : 14h-16h « Trésor de pirate »

Tout bon pirate possède un trésor caché quelque part par-delà le monde. Cette semaine les enfants vont puiser leur imagination dans une visite au Muséum d’histoire naturelle pour créer leur propre carte au trésor.

COMMENT S’INSCRIRE ?

* Téléchargez et remplissez le dossier d’inscription sur www.momartre.net.

* Joignez-y votre avis d’imposition et une copie des vaccins de(s) enfant(s) inscrit.es.

* Transmettez le tout dans un seul pdf, ou en format physique directement à l’antenne.

* À la réception, nous vous confirmons la pré-inscription et le tarif.

* L’inscription est complète après le règlement du stage.

Nous vous remercions de toujours être très nombreux.ses à vouloir participer aux stages ! Chaque stage artistique dure une semaine. Pour garantir son bon déroulé et le suivi des enfants, nous n’acceptons que les inscriptions à la semaine complète en demi-journée ou en journée.

Si vous avez des questions, des suggestions, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe !

CONTACT

150 rue des pavillons – 44100 Nantes

07 69 67 57 56 / 09 80 96 04 54

momnantes@momartre.com

Môm’Nantes 150 rue des Pavillons, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 69 67 57 56 »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 80 96 04 54 »}, {« type »: « email », « value »: « momnantes@momartre.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://momartre.net »}] [{« link »: « http://www.momartre.net »}, {« link »: « mailto:momnantes@momartre.com »}]

Venez à Môm’Nantes pour des vacances créatives sur le thème de la piraterie. Au programme : à l’abordage le matin et trésor de pirate l’après-midi. art atelier