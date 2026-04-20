Vacances créatives : arts plastiques – conscience de l’autre à Môm’Ganne Môm’Ganne Paris
Vacances créatives : arts plastiques – conscience de l’autre à Môm’Ganne Môm’Ganne Paris lundi 20 avril 2026.
Arts plastiques – conscience de l’autre
Durant les différents ateliers du projet, les enfants sont invités à créer des illustrations d’eux-mêmes et des autres, tout en découvrant que « nous sommes tous l’autre de quelqu’un ». Ils apprennent des valeurs telles que le respect, la tolérance et l’empathie. L’activité est aussi un moyen d’aider les enfants à comprendre ce qui nous rend différents, mais aussi ce qui nous rassemble.
Ce projet sera encadré par Laura Redouté, artiste plasticienne.
- Du 20 au 24 avril
- De 8h30 à 19h
- De 4 à 11 ans
Pensez à amener le déjeuner de votre enfant pour qu’il prenne des forces, le goûter est quant à lui prévu par nos équipes.
Pour les inscriptions, contactez Môm’Ganne :
5 rue Louis Ganne – 75020 Paris
Téléphone : 01 43 61 06 73
Email : rueganne@momartre.com
Pour les vacances de printemps, donnez la chance à vos enfants d’imaginer et de réaliser des œuvres en explorant le thème de la solidarité, la conscience de soi et la manière dont chacun interagit avec l’Autre !
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 08h30 à 19h00
payant
Tarifs en fonction des revenus.
Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 11 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T11:30:00+02:00
fin : 2026-04-24T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T08:30:00+02:00_2026-04-20T19:00:00+02:00;2026-04-21T08:30:00+02:00_2026-04-21T19:00:00+02:00;2026-04-22T08:30:00+02:00_2026-04-22T19:00:00+02:00;2026-04-23T08:30:00+02:00_2026-04-23T19:00:00+02:00;2026-04-24T08:30:00+02:00_2026-04-24T19:00:00+02:00
Môm’Ganne 5 rue Louis Ganne 75020 Paris
https://www.facebook.com/le.reseau.momartre/ https://www.facebook.com/le.reseau.momartre/
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