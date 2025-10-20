Vacances créatives : arts plastiques – éco-citoyenneté à Môm’Ganne Môm’Ganne Paris

Vacances créatives : arts plastiques – éco-citoyenneté à Môm’Ganne Môm’Ganne Paris lundi 20 octobre 2025.

Arts plastiques – éco-citoyenneté

À travers la construction d’un totem en papier mâché, ce projet permettra aux enfants de réfléchir aux liens entre les êtres vivants et à l’importance de la solidarité. Ils pourront recycler des matériaux, imaginer des formes symboliques et donner vie à une œuvre collective. Une belle manière de développer leur créativité tout en prenant conscience des enjeux écologiques.

Projet mené par Cécile Bourdais, artiste plasticienne.

Du 20 au 24 octobre

De 8h30 à 19h

De 4 à 11 ans

Pensez à amener le déjeuner de votre enfant pour qu’il prenne des forces, le goûter est quant à lui prévu par nos équipes.

Pour les inscriptions, contactez Môm’Ganne :

5 rue Louis Ganne – 75020 Paris

Téléphone : 01 43 61 06 73

Email : rueganne@momartre.com

Pendant les vacances de la Toussaint, donnez la chance à vos enfants de construire des totems en papier mâché en volume, découvrir comment symboliser le rapport à la nature et la solidarité tout en stimulant leur créativité !

Môm’Ganne 5 rue Louis Ganne 75020 Paris

