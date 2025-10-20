Vacances créatives : arts plastiques – éco-citoyenneté à Môm’Ganne Môm’Ganne Paris
Arts plastiques – éco-citoyenneté
À travers la construction d’un totem en papier mâché, ce projet permettra aux enfants de réfléchir aux liens entre les êtres vivants et à l’importance de la solidarité. Ils pourront recycler des matériaux, imaginer des formes symboliques et donner vie à une œuvre collective. Une belle manière de développer leur créativité tout en prenant conscience des enjeux écologiques.
Projet mené par Cécile Bourdais, artiste plasticienne.
- Du 20 au 24 octobre
- De 8h30 à 19h
- De 4 à 11 ans
Pensez à amener le déjeuner de votre enfant pour qu’il prenne des forces, le goûter est quant à lui prévu par nos équipes.
Pour les inscriptions, contactez Môm’Ganne :
5 rue Louis Ganne – 75020 Paris
Téléphone : 01 43 61 06 73
Email : rueganne@momartre.com
Pendant les vacances de la Toussaint, donnez la chance à vos enfants de construire des totems en papier mâché en volume, découvrir comment symboliser le rapport à la nature et la solidarité tout en stimulant leur créativité !
payant
Tarifs en fonction des revenus.
Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 11 ans.
Môm’Ganne 5 rue Louis Ganne 75020 Paris
