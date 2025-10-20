Vacances créatives : arts plastiques – écologie à Môm’artre 18 Môm’artre 18 Paris

Vacances créatives : arts plastiques – écologie à Môm’artre 18 Môm’artre 18 Paris lundi 20 octobre 2025.

Arts plastiques – écologie

Durant les différents ateliers du projet, les enfants sont invités à créer des illustrations d’eux-mêmes et des autres, tout en découvrant que « nous sommes tous l’autre de quelqu’un ». Ils apprennent des valeurs telles que le respect, la tolérance et l’empathie. L’activité est aussi un moyen d’aider les enfants à comprendre ce qui nous rend différents, mais aussi ce qui nous rassemble.

Ce projet sera encadré par Laura Redouté, artiste plasticienne.

Du 20 au 24 octobre

De 8h30 à 19h

De 6 à 11 ans

Pensez à amener le déjeuner de votre enfant pour qu’il prenne des forces, le goûter est quant à lui prévu par nos équipes.

Pour les inscriptions, contactez Môm’18:

2 rue de la Barrière Blanche – 75018 Paris

Téléphone : 01 42 28 82 27 / 07 66 59 07 73

Email : bonjour@momartre.com

Pour les vacances de la Toussaint, donnez la chance à vos enfants d’imaginer et de réaliser des œuvres en explorant le thème de la solidarité, la conscience de soi et la manière dont chacun interagit avec l’Autre !

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 08h30 à 19h00

payant

Tarifs en fonction des revenus.

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 11 ans.

Môm’artre 18 2 rue de la Barrière Blanche 75018 Paris

