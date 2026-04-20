Cinéma – démystifier l’image



Ce stage artistique a pour objectif d’aider les enfants à développer une compréhension critique du cinéma et des images. Ils apprendront le vocabulaire et les métiers du film, à analyser des courts métrages, et à exprimer leur créativité en écrivant et réalisant leur propre court métrage. Une aubaine pour travailler leur sens critique, leur écoute et leur travail en équipe.

Atelier encadré par Zakaria Bouhoura, vidéaste

Du 20 au 24 avril

De 8h30 à 19h

De 6 à 11 ans

Pensez à amener le déjeuner de votre enfant pour qu’il prenne des forces, le goûter est quant à lui prévu par nos équipes.

Pour les inscriptions, contactez Môm’18:

2 rue de la Barrière Blanche – 75018 Paris

Téléphone : 01 42 28 82 27 / 07 66 59 07 73

Email : bonjour@momartre.com

Pour les vacances de printemps, faites découvrir à vos enfants le monde du cinéma. Ils pourront écrire et réaliser leur propre court métrage pour développer leur créativité, leur sens critique et leur travail en équipe !

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 08h30 à 19h00

payant

Tarifs en fonction des revenus.

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T11:30:00+02:00

fin : 2026-04-24T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T08:30:00+02:00_2026-04-20T19:00:00+02:00;2026-04-21T08:30:00+02:00_2026-04-21T19:00:00+02:00;2026-04-22T08:30:00+02:00_2026-04-22T19:00:00+02:00;2026-04-23T08:30:00+02:00_2026-04-23T19:00:00+02:00;2026-04-24T08:30:00+02:00_2026-04-24T19:00:00+02:00

Môm’artre 18 2 rue de la Barrière Blanche 75018 Paris

https://www.facebook.com/le.reseau.momartre/ https://www.facebook.com/le.reseau.momartre/



Afficher la carte du lieu Môm’artre 18 et trouvez le meilleur itinéraire

