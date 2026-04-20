Vacances créatives : cinéma – démystifier l’image à Môm’artre 18 Môm’artre 18 Paris
Vacances créatives : cinéma – démystifier l’image à Môm’artre 18 Môm’artre 18 Paris lundi 20 avril 2026.
Cinéma – démystifier l’image
Ce stage artistique a pour objectif d’aider les enfants à développer une compréhension critique du cinéma et des images. Ils apprendront le vocabulaire et les métiers du film, à analyser des courts métrages, et à exprimer leur créativité en écrivant et réalisant leur propre court métrage. Une aubaine pour travailler leur sens critique, leur écoute et leur travail en équipe.
Atelier encadré par Zakaria Bouhoura, vidéaste
- Du 20 au 24 avril
- De 8h30 à 19h
- De 6 à 11 ans
Pensez à amener le déjeuner de votre enfant pour qu’il prenne des forces, le goûter est quant à lui prévu par nos équipes.
Pour les inscriptions, contactez Môm’18:
2 rue de la Barrière Blanche – 75018 Paris
Téléphone : 01 42 28 82 27 / 07 66 59 07 73
Email : bonjour@momartre.com
Pour les vacances de printemps, faites découvrir à vos enfants le monde du cinéma. Ils pourront écrire et réaliser leur propre court métrage pour développer leur créativité, leur sens critique et leur travail en équipe !
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 08h30 à 19h00
payant
Tarifs en fonction des revenus.
Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 11 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T11:30:00+02:00
fin : 2026-04-24T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T08:30:00+02:00_2026-04-20T19:00:00+02:00;2026-04-21T08:30:00+02:00_2026-04-21T19:00:00+02:00;2026-04-22T08:30:00+02:00_2026-04-22T19:00:00+02:00;2026-04-23T08:30:00+02:00_2026-04-23T19:00:00+02:00;2026-04-24T08:30:00+02:00_2026-04-24T19:00:00+02:00
Môm’artre 18 2 rue de la Barrière Blanche 75018 Paris
https://www.facebook.com/le.reseau.momartre/ https://www.facebook.com/le.reseau.momartre/
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