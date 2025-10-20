Vacances créatives : Croc’étoile Môm’Nantes Nantes

Vacances créatives : Croc’étoile Môm’Nantes Nantes lundi 20 octobre 2025.

Vacances créatives : Croc’étoile 20 – 24 octobre Môm’Nantes Loire-Atlantique

14 tarifs en fonction des revenus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-20T08:30:00 – 2025-10-20T19:00:00

Fin : 2025-10-24T08:30:00 – 2025-10-24T19:00:00

ON FAIT QUOI ?

Chaque semaine, les enfants réalisent des projets avec des artistes professionnel.les et nos animateur.ices. Retrouvez aussi des temps libres, des jeux, un déjeuner (chacun.e rapporte son repas) et un goûter (fourni par l’équipe). Nous clôturons la semaine en grande pompe avec un Aper’Expo présentant les réalisations des enfants !

STAGE : « Croc’étoile »

du 20 au 24 octobre 2025 – Pour les 6-11 ans

Atelier 1 : 10h-12h « Module intergalactique »

Riches de leurs différences culturelles, les enfants créeront leurs propres modules intergalactiques ! Iels vont pouvoir en inventer les personnages, qu’ils soient férus de glace, aiment les jeux de ballon ou chantent à chaque fois qu’iels marchent… Laissons la créativité s’emparer de ces nouveaux mondes !

Atelier 2 : 14h-16h « Design culinaire »

Mais que mangent les aliens ? En mélangeant la création, la cuisine et le collage, les enfants vont nous composer un menu Extra-Ordinaire, encore jamais vu sur Terre.

COMMENT S’INSCRIRE ?

* Téléchargez et remplissez le dossier d’inscription sur www.momartre.net.

* Joignez-y votre avis d’imposition et une copie des vaccins de(s) enfant(s) inscrit.es.

* Transmettez le tout dans un seul pdf, ou en format physique directement à l’antenne.

* À la réception, nous vous confirmons la pré-inscription et le tarif.

* L’inscription est complète après le règlement du stage.

Nous vous remercions de toujours être très nombreux.ses à vouloir participer aux stages ! Chaque stage artistique dure une semaine. Pour garantir son bon déroulé et le suivi des enfants, nous n’acceptons que les inscriptions à la semaine complète en demi-journée ou en journée.

Si vous avez des questions, des suggestions, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’équipe !

CONTACT

150 rue des pavillons – 44100 Nantes

07 69 67 57 56 / 09 80 96 04 54

momnantes@momartre.com

Môm’Nantes 150 rue des Pavillons, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 69 67 57 56 »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 80 96 04 54 »}, {« type »: « email », « value »: « momnantes@momartre.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://momartre.net »}] [{« link »: « http://www.momartre.net »}, {« link »: « mailto:momnantes@momartre.com »}]

Venez à Môm’Nantes pour des vacances créatives sur le thème de l’astronomie. Au programme : création d’un module intergalactique le matin et design culinaire l’après-midi. art ateliers