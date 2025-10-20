Vacances créatives de la Toussaint : art-scénique – lutte contre les discrimination à Môm’Didot Môm’Didot Paris

Vacances créatives de la Toussaint : art-scénique – lutte contre les discrimination à Môm’Didot Môm’Didot Paris lundi 20 octobre 2025.

Art-scénique – lutte contre les discrimination

Avec ce projet artistique, les enfants pourront découvrir le rap, le breakdance et le théâtre comme moyens d’expression. Entre écriture de rimes et improvisations théâtrales, chacun pourra exprimer sa singularité, développer sa confiance en soi et apprendre à coopérer. Le stage se terminera par une restitution collective, sous forme scénique, sonore ou vidéo.

Projet mené par Owen Gérard-Mugiraneza, artiste plasticien

Du 20 au 24 octobre

De 8h30 à 19h

De 4 à 11 ans

Pensez à amener le déjeuner de votre enfant pour qu’il prenne des forces, le goûter est quant à lui prévu par nos équipes.

Pour les inscriptions, contactez Môm’Didot :

4 Sq. André Lichtenberger – 75014 Paris

Téléphone : 01 40 44 43 47 – 06 95 80 93 77

Email : momdidot@momartre.com

Pendant les vacances de Toussaint, offrez à vos enfants l’opportunité d’écrire des rimes, d’improviser des scènes et de bouger au rythme du breakdance pour explorer collectivement l’identité, la différence et la solidarité.

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 08h30 à 19h00

payant

Tarifs en fonction des revenus.

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 11 ans.

Môm’Didot 4 Sq. André Lichtenberger 75014 Paris

