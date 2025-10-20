Vacances créatives de la Toussaint : arts plastiques – intergénérationnel à Môm’Frenay Môm’Frenay Paris

Vacances créatives de la Toussaint : arts plastiques – intergénérationnel à Môm’Frenay Môm’Frenay Paris lundi 20 octobre 2025.

Arts plastiques – intergénérationnel

Avec des séances créatives et sensibles, cet atelier invite parents et enfants à partager leurs souvenirs à travers l’art. À partir de photos choisies, chacun réalisera des portraits transférés sur bois, transformés ensuite en bijoux uniques comme pendentifs ou broches. Un moment d’échange intergénérationnel qui mêle mémoire, transmission et création.

Projet mené par

Du 20 au 24 octobre

De 8h30 à 19h

De 4 à 11 ans

Pensez à amener le déjeuner de votre enfant pour qu’il prenne des forces, le goûter est quant à lui prévu par nos équipes.

Pour les inscriptions, contactez Môm’Frenay :

Place Henri Frenay – 75012 Paris

Téléphone : 01 43 41 84 71 – 07 44 81 32 47

Email : momfrenay@momartre.com

Pendant les vacances de Toussaint, offrez à vos enfants l’opportunité de personnaliser leur portrait de famille sur bois, de le transformer en pendentif ou en broche, et de découvrir le plaisir de partager des souvenirs avec leurs proches.

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 08h30 à 19h00

payant

Tarifs en fonction des revenus.

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-20T11:30:00+02:00

fin : 2025-10-24T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-20T08:30:00+02:00_2025-10-20T19:00:00+02:00;2025-10-21T08:30:00+02:00_2025-10-21T19:00:00+02:00;2025-10-22T08:30:00+02:00_2025-10-22T19:00:00+02:00;2025-10-23T08:30:00+02:00_2025-10-23T19:00:00+02:00;2025-10-24T08:30:00+02:00_2025-10-24T19:00:00+02:00

Môm’Frenay Place Henri Frenay 75012 Paris

https://www.facebook.com/le.reseau.momartre/ https://www.facebook.com/le.reseau.momartre/