Vacances créatives de la Toussaint : arts plastiques – intergénérationnel à Môm’Frenay Môm’Frenay Paris lundi 20 octobre 2025.
Arts plastiques – intergénérationnel
Avec des séances créatives et sensibles, cet atelier invite parents et enfants à partager leurs souvenirs à travers l’art. À partir de photos choisies, chacun réalisera des portraits transférés sur bois, transformés ensuite en bijoux uniques comme pendentifs ou broches. Un moment d’échange intergénérationnel qui mêle mémoire, transmission et création.
Projet mené par
- Du 20 au 24 octobre
- De 8h30 à 19h
- De 4 à 11 ans
Pensez à amener le déjeuner de votre enfant pour qu’il prenne des forces, le goûter est quant à lui prévu par nos équipes.
Pour les inscriptions, contactez Môm’Frenay :
Place Henri Frenay – 75012 Paris
Téléphone : 01 43 41 84 71 – 07 44 81 32 47
Email : momfrenay@momartre.com
Pendant les vacances de Toussaint, offrez à vos enfants l’opportunité de personnaliser leur portrait de famille sur bois, de le transformer en pendentif ou en broche, et de découvrir le plaisir de partager des souvenirs avec leurs proches.
Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 08h30 à 19h00
payant
Tarifs en fonction des revenus.
Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 11 ans.
Môm’Frenay Place Henri Frenay 75012 Paris
