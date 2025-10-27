Vacances créatives La Roue Association La Roue, Tiers Lieu d’éveils Chabeuil

Association La Roue, Tiers Lieu d’éveils 8 Rue Mazet Chabeuil Drôme

Tarif : 15 – 15 – EUR

Par atelier de 2h.

Début : 2025-10-27 10:00:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

2025-10-27

Trois jours de stages créatifs, artistiques, ludiques, sans écran mais avec plein d’apprentissages et de découvertes ludiques pour faire avec ses mains, son cerveau et sa sensibilité.

Association La Roue, Tiers Lieu d’éveils 8 Rue Mazet Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 21 50 39 contact@tierslieularoue.fr

English :

Three days of creative, artistic and fun workshops, without screens but with plenty of learning and playful discoveries to make with your hands, your brain and your sensibility.

German :

Drei Tage lang kreative, künstlerische und spielerische Workshops, ohne Bildschirm, aber mit vielen spielerischen Lern- und Entdeckungsmöglichkeiten, um mit den Händen, dem Gehirn und der Sensibilität etwas zu tun.

Italiano :

Tre giorni di corsi creativi, artistici e divertenti, senza schermi ma con tanto apprendimento e scoperte divertenti da fare con le mani, il cervello e i sensi.

Espanol :

Tres días de cursos creativos, artísticos y divertidos, sin pantallas pero con mucho aprendizaje y divertidos descubrimientos para hacer con las manos, el cerebro y los sentidos.

