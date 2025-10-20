Vacances créatives : photo – égalité fille/garçon à Môm’Tolbiac Môm’Tolbiac Paris

Vacances créatives : photo – égalité fille/garçon à Môm’Tolbiac Môm’Tolbiac Paris lundi 20 octobre 2025.

Photo – égalité fille/garçon

Durant ce stage artistique proposant des ateliers de photo ludiques, les enfants pourront apprendre à manier un appareil photo et composer une image. Cette activité leur permettra de développer leur esprit créatif tout en tout en réfléchissant aux enjeux d’égalité. Une expérience artistique et citoyenne pour poser un nouveau regard sur le monde qui les entoure.

Ce projet sera mené par Nabila Benchourak, photographe.

Du 17 au 21 février

De 8h30 à 19h

De 4 à 11 ans

Pensez à amener le déjeuner de votre enfant pour qu’il prenne des forces, le goûter est quant à lui prévu par nos équipes.

Pour les inscriptions, contactez Môm’Tolbiac :

72 rue Jeanne d’Arc – 75013 Paris

Téléphone : 09 51 93 08 49 – 06 51 55 17 62

Email : momtolbiac@momartre.com

Pendant les vacances de la Toussaint, donnez l’opportunité à vos enfants d’apprendre à manier un appareil photo, capturer des images et découvrir comment occuper l’espace de façon équitable, tout en développant un regard critique !

Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 08h30 à 19h00

payant

Tarif en fonction des revenus.

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-20T11:30:00+02:00

fin : 2025-10-24T22:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-20T08:30:00+02:00_2025-10-20T19:00:00+02:00;2025-10-21T08:30:00+02:00_2025-10-21T19:00:00+02:00;2025-10-22T08:30:00+02:00_2025-10-22T19:00:00+02:00;2025-10-23T08:30:00+02:00_2025-10-23T19:00:00+02:00;2025-10-24T08:30:00+02:00_2025-10-24T19:00:00+02:00

Môm’Tolbiac 72 rue Jeanne d’Arc 75013 Paris

https://www.facebook.com/le.reseau.momartre/ https://www.facebook.com/le.reseau.momartre/