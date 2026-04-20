Recyclage textile – éco-citoyenneté



À travers la construction d’un totem en papier mâché, ce projet permettra aux enfants de réfléchir aux liens entre les êtres vivants et à l’importance de la solidarité. Ils pourront recycler des matériaux, imaginer des formes symboliques et donner vie à une œuvre collective. Une belle manière de développer leur créativité tout en prenant conscience des enjeux écologiques.

Projet mené par Cécile Bourdais, artiste plasticienne.

Du 20 au 24 avril

De 8h30 à 19h

De 4 à 11 ans

Pensez à amener le déjeuner de votre enfant pour qu’il prenne des forces, le goûter est quant à lui prévu par nos équipes.

Pour les inscriptions, contactez Môm’Tolbiac :

72 rue Jeanne d’Arc – 75013 Paris

Téléphone : 09 51 93 08 49 – 06 51 55 17 62

Email : momtolbiac@momartre.com

Pour les vacances de printemps, donnez la chance à vos enfants de construire des totems en papier mâché en volume, découvrir comment symboliser le rapport à la nature et la solidarité tout en stimulant leur créativité !

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 08h30 à 19h00

payant

Tarifs en fonction des revenus.

Public tout-petits. A partir de 4 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T11:30:00+02:00

fin : 2026-04-24T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T08:30:00+02:00_2026-04-20T19:00:00+02:00;2026-04-21T08:30:00+02:00_2026-04-21T19:00:00+02:00;2026-04-22T08:30:00+02:00_2026-04-22T19:00:00+02:00;2026-04-23T08:30:00+02:00_2026-04-23T19:00:00+02:00;2026-04-24T08:30:00+02:00_2026-04-24T19:00:00+02:00

Môm’Tolbiac 72 rue Jeanne d’Arc 75013 Paris

https://www.facebook.com/le.reseau.momartre/ https://www.facebook.com/le.reseau.momartre/



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