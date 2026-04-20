Vacances créatives : recyclage textile – éco-citoyenneté à Môm’Tolbiac Môm’Tolbiac Paris
Vacances créatives : recyclage textile – éco-citoyenneté à Môm’Tolbiac Môm’Tolbiac Paris lundi 20 avril 2026.
Recyclage textile – éco-citoyenneté
À travers la construction d’un totem en papier mâché, ce projet permettra aux enfants de réfléchir aux liens entre les êtres vivants et à l’importance de la solidarité. Ils pourront recycler des matériaux, imaginer des formes symboliques et donner vie à une œuvre collective. Une belle manière de développer leur créativité tout en prenant conscience des enjeux écologiques.
Projet mené par Cécile Bourdais, artiste plasticienne.
- Du 20 au 24 avril
- De 8h30 à 19h
- De 4 à 11 ans
Pensez à amener le déjeuner de votre enfant pour qu’il prenne des forces, le goûter est quant à lui prévu par nos équipes.
Pour les inscriptions, contactez Môm’Tolbiac :
72 rue Jeanne d’Arc – 75013 Paris
Téléphone : 09 51 93 08 49 – 06 51 55 17 62
Email : momtolbiac@momartre.com
Pour les vacances de printemps, donnez la chance à vos enfants de construire des totems en papier mâché en volume, découvrir comment symboliser le rapport à la nature et la solidarité tout en stimulant leur créativité !
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 08h30 à 19h00
payant
Tarifs en fonction des revenus.
Public tout-petits. A partir de 4 ans. Jusqu’à 11 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T11:30:00+02:00
fin : 2026-04-24T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T08:30:00+02:00_2026-04-20T19:00:00+02:00;2026-04-21T08:30:00+02:00_2026-04-21T19:00:00+02:00;2026-04-22T08:30:00+02:00_2026-04-22T19:00:00+02:00;2026-04-23T08:30:00+02:00_2026-04-23T19:00:00+02:00;2026-04-24T08:30:00+02:00_2026-04-24T19:00:00+02:00
Môm’Tolbiac 72 rue Jeanne d’Arc 75013 Paris
https://www.facebook.com/le.reseau.momartre/ https://www.facebook.com/le.reseau.momartre/
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