Vacances créatives : Souvenirs du futur, Môm’Nantes, Nantes

Vacances créatives : Souvenirs du futur 23 – 27 février Môm’Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T08:30:00+01:00 – 2026-02-23T19:00:00+01:00

Fin : 2026-02-27T08:30:00+01:00 – 2026-02-27T19:00:00+01:00

ON FAIT QUOI ?

Chaque semaine, les enfants réalisent des projets avec des artistes professionnel.les et nos animateur.ices. Retrouvez aussi des temps libres, des jeux, un déjeuner (chacun.e rapporte son repas) et un goûter (fourni par l’équipe). Nous clôturons la semaine en grande pompe avec un Aper’Expo présentant les réalisations des enfants !

LES ATELIERS

10h-12h – « Traces et Souvenirs »

Pour cet atelier, nous serons reçu.es par les séniors de la résidence des Templitudes .

Adultes et enfants vont réfléchir ensemble aux traces qu’on laisse dans le monde, en créant un mobile des souvenirs ainsi qu’une fresque d’empreintes.

14h-16h – « Allo, Futur moi? «

Si nous pouvions parler à notre futur nous, que lui dirions-nous? C’est la question à laquelle les enfants répondront cette semaine en créant leur propre capsule temporelle, préservant ainsi un petit bout de leur enfance pour le futur.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Cette semaine, nous ouvrons exceptionnellement l’inscription à la journée. Vous pouvez donc inscrire vos enfants sur une à quatre journées. L’inscription pour une demi-journée est toujours possible. Merci de nous préciser les dates auxquelles vous souhaitez inscrire vos enfants.

Pour une première inscription :

– Téléchargez et remplissez le dossier d’inscription sur www.momartre.net.

– Joignez-y votre avis d’imposition et une copie des vaccins de(s) enfant(s) inscrit.es.

– Transmettez le tout dans un seul pdf, ou en format physique directement à l’antenne.

– À la réception, nous vous confirmons la pré-inscription et le tarif.

– L’inscription est complète après le règlement du stage.

ATTENTION :

– Merci de ne pas effectuer de paiement via hello-asso sans avoir consulté l’équipe, au risque de voir votre inscription refusée.

– Après réception du paiement, toute inscription sera confirmée et définitive.

CONTACT

150 rue des pavillons – 44100 Nantes

07 69 67 57 56 / 09 80 96 04 54

momnantes@momartre.com

Stage d’hiver à Môm’Nantes, les inscriptions sont ouvertes !