Théâtre – dégenrer les classiques



Ce stage artistique utilise le théâtre pour casser les stéréotypes de genre dans les contes. À travers un travail l’expression corporelle et orale, les enfants seront amenés à mettre en scène des histoires où les princesses ne sont plus cantonnées à la sensibilité et les princes à la force. Ils pourront imaginer de nouveaux récits plus libres et inclusifs où chacun peut s’épanouir, développer de l’empathie et exprimer ses émotions.

Projet mené par François Pain-Douzenel, comédien

Du 20 au 24 avril

De 8h30 à 19h

De 4 à 11 ans

Pensez à amener le déjeuner de votre enfant pour qu’il prenne des forces, le goûter est quant à lui prévu par nos équipes.

Pour les inscriptions, contactez Môm’Didot :

4 Sq. André Lichtenberger – 75014 Paris

Téléphone : 01 40 44 43 47 – 06 95 80 93 77

Email : momdidot@momartre.com

Pour les vacances de printemps, donnez l’occasion à vos enfants de jouer la comédie en réinventant les contes et casser les stéréotypes pour créer de nouvelles histoires plus libres et inclusives !

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 08h30 à 19h00

payant

Tarifs en fonction des revenus.

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T11:30:00+02:00

fin : 2026-04-24T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T08:30:00+02:00_2026-04-20T19:00:00+02:00;2026-04-21T08:30:00+02:00_2026-04-21T19:00:00+02:00;2026-04-22T08:30:00+02:00_2026-04-22T19:00:00+02:00;2026-04-23T08:30:00+02:00_2026-04-23T19:00:00+02:00;2026-04-24T08:30:00+02:00_2026-04-24T19:00:00+02:00

Môm’Didot 4 Sq. André Lichtenberger 75014 Paris

https://www.facebook.com/le.reseau.momartre/ https://www.facebook.com/le.reseau.momartre/



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