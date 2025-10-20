Vacances créatives : théâtre – tolérance à Môm’Pelleport Môm’Pelleport Paris

Théâtre – tolérance

Avec des séances de deux heures, ce projet permettra aux enfants de créer collectivement des scènes sur la tolérance et le vivre ensemble. Ils pourront apprendre à mieux comprendre leurs émotions et celles des autres. Une belle occasion d’exprimer leurs sentiments et de développer leur confiance en soi et leur esprit d’équipe.

Projet mené par Mourad Zemani, artiste comédien.

Du 20 au 24 octobre

De 8h30 à 19h

De 4 à 11 ans

Pensez à amener le déjeuner de votre enfant pour qu’il prenne des forces, le goûter est quant à lui prévu par nos équipes.

Pour les inscriptions, contactez Môm’Pelleport :

165 bis rue Pelleport – 75020 Paris

Téléphone : 06 95 32 94 72

Email : mompelleport@momartre.com

payant

Tarifs en fonction des revenus.

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 11 ans.

