Vacances créatives : théâtre – tolérance à Môm’Pelleport Môm’Pelleport Paris lundi 20 octobre 2025.
Théâtre – tolérance
Avec des séances de deux heures, ce projet permettra aux enfants de créer collectivement des scènes sur la tolérance et le vivre ensemble. Ils pourront apprendre à mieux comprendre leurs émotions et celles des autres. Une belle occasion d’exprimer leurs sentiments et de développer leur confiance en soi et leur esprit d’équipe.
Projet mené par Mourad Zemani, artiste comédien.
- Du 20 au 24 octobre
- De 8h30 à 19h
- De 4 à 11 ans
Pensez à amener le déjeuner de votre enfant pour qu’il prenne des forces, le goûter est quant à lui prévu par nos équipes.
Pour les inscriptions, contactez Môm’Pelleport :
165 bis rue Pelleport – 75020 Paris
Téléphone : 06 95 32 94 72
Email : mompelleport@momartre.com
Du lundi 20 octobre 2025 au vendredi 24 octobre 2025 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 08h30 à 19h00
payant
Tarifs en fonction des revenus.
Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 11 ans.
Môm’Pelleport 165 bis rue Pelleport 75020 Paris
