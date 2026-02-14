Vacances créatives : Tous.tes à la pistoche !, Môm’Nantes, Nantes

Vacances créatives : Tous.tes à la pistoche ! 16 – 20 février Môm’Nantes Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-16T08:30:00+01:00 – 2026-02-16T19:00:00+01:00

Fin : 2026-02-20T08:30:00+01:00 – 2026-02-20T19:00:00+01:00

ON FAIT QUOI ?

Chaque semaine, les enfants réalisent des projets avec des artistes professionnel.les et nos animateur.ices. Retrouvez aussi des temps libres, des jeux, un déjeuner (chacun.e rapporte son repas) et un goûter (fourni par l’équipe). Nous clôturons la semaine en grande pompe avec un Aper’Expo présentant les réalisations des enfants !

LES ATELIERS

10h-12h – « La piscine enchantée »

Le projet associe la projection vidéo et travaux graphiques dans un espace immersif et miroitant. L’ensemble invite les enfants à transformer un univers familier en un espace poétique, étrange et sensible, où la frontière entre réel et imaginaire devient poreuse.

14h-16h – « Textures aquatiques »

Frites, serviettes et maillots de bain font leur retour dans une forme des plus inattendues ! Laissez-vous surprendre par d’étranges textures appliquées à ces incontournables de la pistoche !

COMMENT S’INSCRIRE ?

Cette semaine, nous ouvrons exceptionnellement l’inscription à la journée. Vous pouvez donc inscrire vos enfants sur une à quatre journées. L’inscription pour une demi-journée est toujours possible. Merci de nous préciser les dates auxquelles vous souhaitez inscrire vos enfants.

Pour une première inscription :

– Téléchargez et remplissez le dossier d’inscription sur www.momartre.net.

– Joignez-y votre avis d’imposition et une copie des vaccins de(s) enfant(s) inscrit.es.

– Transmettez le tout dans un seul pdf, ou en format physique directement à l’antenne.

– À la réception, nous vous confirmons la pré-inscription et le tarif.

– L’inscription est complète après le règlement du stage.

ATTENTION :

– Merci de ne pas effectuer de paiement via hello-asso sans avoir consulté l’équipe, au risque de voir votre inscription refusée.

– Après réception du paiement, toute inscription sera confirmée et définitive.

CONTACT

150 rue des pavillons – 44100 Nantes

07 69 67 57 56 / 09 80 96 04 54

momnantes@momartre.com

Stage d’hiver à Môm’Nantes, les inscriptions sont ouvertes !