VACANCES D’AUTOMNE À LA FONDATION BEMBERG Hôtel d’Assézat Toulouse

Hôtel d’Assézat FONDATION BEMBERG Toulouse Haute-Garonne

À l’occasion des vacances de la Toussaint, la Fondation vous invite à (re)découvrir ses collections et à prendre part à des ateliers créatifs pour tous les âges.

Les mercredis 22 et 29 octobre, de 14h30 à 16h30, les enfants à partir de 8 ans plongent dans l’univers fascinant de la Renaissance en explorant l’armure aux lions. À travers la technique du repoussé sur plaque de métal, ils imaginent et réalisent leurs propres motifs inspirés de la vie de cour du XVIᵉ siècle — un atelier sans parents pour une immersion totale dans la création.

Les samedis 18, 25 octobre et 1ᵉʳ novembre, de 15h à 16h30, petits et grands découvrent le musée autrement en perçant ses secrets, en explorant ses usages et en imaginant ensemble un musée idéal lors d’une activité artistique partagée. Cet atelier, ouvert dès 5 ans et à vivre en famille, invite à la curiosité et à la créativité collective.

Et tout au long de l’année, less visites en famille (1h) offrent un parcours ludique ponctué d’échanges et de jeux d’observation, pour apprendre et s’amuser ensemble au cœur des collections.

Réservation obligatoire sur le site internet de la Fondation Bemberg. 16 .

Hôtel d’Assézat FONDATION BEMBERG Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

English :

For the All Saints? vacation, the Foundation invites you to (re)discover its collections and take part in creative workshops for all ages.

German :

Während der Allerheiligenferien lädt die Stiftung Sie ein, ihre Sammlungen (wieder) zu entdecken und an kreativen Workshops für alle Altersgruppen teilzunehmen.

Italiano :

Durante le vacanze autunnali, la Fondazione vi invita a (ri)scoprire le sue collezioni e a partecipare a laboratori creativi per tutte le età.

Espanol :

Durante las vacaciones de otoño, la Fundación le invita a (re)descubrir sus colecciones y a participar en talleres creativos para todas las edades.

