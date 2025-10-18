Vacances d’Automne à la Préhistoire Les Ateliers Route de Montmeyan Quinson

Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : Samedi 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

2025-10-18

C’est parti pour les vacances d’automne et pour l’occasion, le musée vous a réservé un programme complet pour petits et grands et pour tous les goûts !

Route de Montmeyan Musée de Préhistoire des Gorges du Verdon Quinson 04500 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 09 59 contact-musee-prehistoire@le04.fr

English :

It’s off to the autumn vacations, and to mark the occasion, the museum has a full program in store for young and old, and for all tastes!

German :

Auf geht’s in die Herbstferien und zu diesem Anlass hat das Museum ein komplettes Programm für Groß und Klein und für jeden Geschmack für Sie bereitgestellt!

Italiano :

È tempo di vacanze autunnali e, per l’occasione, il museo ha messo a punto un programma completo per grandi e piccini, con qualcosa per tutti i gusti!

Espanol :

Con motivo de las vacaciones de otoño, el museo ha preparado un completo programa para grandes y pequeños, ¡para todos los gustos!

