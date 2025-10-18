Vacances d’Automne à l’Abbaye de Bon-Repos Lieu-dit Bon Repos Bon Repos sur Blavet
Vacances d’Automne à l’Abbaye de Bon-Repos Lieu-dit Bon Repos Bon Repos sur Blavet samedi 18 octobre 2025.
Vacances d’Automne à l’Abbaye de Bon-Repos
Lieu-dit Bon Repos Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-10-18
L’association des Compagnons de l’abbaye de Bon-Repos vous présente son programme d’animations pour les vacances de la Toussaint 2025 !
Du 18 octobre au 2 novembre 2025
Dans une ambiance aux couleurs de l’automne, venez flaner dans le monument et profiter de nombreuses animations pour petits et grands !
Au programme cette année
– L’exposition Soigner au Moyen Âge selon Hildegarde de Bingen
– L’installation Élévation de Francis Benincà
– Une balade chantée Au son de mélodies de Hildegard von Bingen chantées a capella par Maud Haering. Le mardi 21 octobre à 10h30 et 14h30 dans le cadre du Festival Klasik
– Un atelier-conférence sur Hildegarde de Bingen Le jeudi 23 octobre De 14h30 à 17h
avec Isabelle Royer naturopathe hildegardienne dans le cadre de l’exposition Soigner au Moyen Âge selon Hildegarde de Bingen
– Une grande chasse aux courges Mardi 28 et mercredi 29 octobre à 17h30 dans le cadre du Festival Les minutes bleues
– Une carte blanche au centre de loisirs du Kreiz Breizh de Saint-Nicolas-du-Pelem Exposition sur les arbres (Petite exposition visible dans une salle à l’étage de l’abbaye du 20 octobre au 2 novembre)
– Activités en autonomie pour petits et grands Jeu-enquête Les mystères de Hildegarde (7-12 ans), Botanique fantastique (Un espace dédié à la botanique médiévale avec des petits jeux d’observation et d’illustration), Jeu de construction XXL en lien avec l’exposition Élévation
Ouverture du monument
Du 18 octobre au 2 novembre 2025 (Fermé le 1er novembre)
Tous les jours de 14h à 18h
Dernières entrées à 17h15
Org. Abbaye de Bon-Repos .
Lieu-dit Bon Repos Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 24 82 20
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vacances d’Automne à l’Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de tourisme du Kreiz Breizh