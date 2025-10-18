Vacances d’Automne à l’Abbaye de Bon-Repos Lieu-dit Bon Repos Bon Repos sur Blavet

Vacances d’Automne à l’Abbaye de Bon-Repos

Lieu-dit Bon Repos Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

2025-10-18

L’association des Compagnons de l’abbaye de Bon-Repos vous présente son programme d’animations pour les vacances de la Toussaint 2025 !

Du 18 octobre au 2 novembre 2025

Dans une ambiance aux couleurs de l’automne, venez flaner dans le monument et profiter de nombreuses animations pour petits et grands !

Au programme cette année

– L’exposition Soigner au Moyen Âge selon Hildegarde de Bingen

– L’installation Élévation de Francis Benincà

– Une balade chantée Au son de mélodies de Hildegard von Bingen chantées a capella par Maud Haering. Le mardi 21 octobre à 10h30 et 14h30 dans le cadre du Festival Klasik

– Un atelier-conférence sur Hildegarde de Bingen Le jeudi 23 octobre De 14h30 à 17h

avec Isabelle Royer naturopathe hildegardienne dans le cadre de l’exposition Soigner au Moyen Âge selon Hildegarde de Bingen

– Une grande chasse aux courges Mardi 28 et mercredi 29 octobre à 17h30 dans le cadre du Festival Les minutes bleues

– Une carte blanche au centre de loisirs du Kreiz Breizh de Saint-Nicolas-du-Pelem Exposition sur les arbres (Petite exposition visible dans une salle à l’étage de l’abbaye du 20 octobre au 2 novembre)

– Activités en autonomie pour petits et grands Jeu-enquête Les mystères de Hildegarde (7-12 ans), Botanique fantastique (Un espace dédié à la botanique médiévale avec des petits jeux d’observation et d’illustration), Jeu de construction XXL en lien avec l’exposition Élévation

Ouverture du monument

Du 18 octobre au 2 novembre 2025 (Fermé le 1er novembre)

Tous les jours de 14h à 18h

Dernières entrées à 17h15

Org. Abbaye de Bon-Repos .

Lieu-dit Bon Repos Abbaye de Bon-Repos Bon Repos sur Blavet 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 24 82 20

