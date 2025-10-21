Vacances d’automne à l’ASCO ! Café d’Abord Saint-Médard-en-Jalles

Vacances d’automne à l’ASCO ! Café d’Abord Saint-Médard-en-Jalles mardi 21 octobre 2025.

Vacances d’automne à l’ASCO ! 21 – 23 octobre Café d’Abord Gironde

Gratuit sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-21T14:30:00+01:00 – 2025-10-21T16:00:00+01:00

Fin : 2025-10-23T14:30:00+01:00 – 2025-10-23T16:00:00+01:00

Trois jours d’animation, que l’on soit adhérent ou juste habitant.

Cela se passe au café les mardi, mercredi et jeudi du 21 au 23 octobre.

Sur ces trois jours, de la création artistique à base d’aquarelle / De la pâtisserie / Des jeux de société.

Envie de laisser parler votre créativité ? Joignez-vous à nous pour un moment de partage artistique ! Nous réaliserons une grande œuvre collective sur le thème de l’automne, en utilisant l’aquarelle.

Rendez-vous de 14h30 à 16h! Mardi, mercredi et jeudi. Vous pouvez participer à 1, 2 ou 3 jours.

Pâtisserie : gourmandises d’automne !

Jeux de société et petits quizz de saison !

Café d’Abord 104 avenue Anatole France 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Cérillan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Venez seul ou en famille participer à des animations au Café d’Abord ! Jeux de société pâtisserie