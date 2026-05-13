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Vacances d’automne au musée Musée de la Bataille de Normandie Bayeux

Vacances d’automne au musée Musée de la Bataille de Normandie Bayeux

Vacances d’automne au musée Musée de la Bataille de Normandie Bayeux lundi 19 octobre 2026.

Lieu : Musée de la Bataille de Normandie

Adresse : Boulevard Fabian Ware

Ville : 14400 Bayeux

Département : Calvados

Début : lundi 19 octobre 2026

Fin : lundi 19 octobre 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Bayeux

Vacances d’automne au musée

Musée de la Bataille de Normandie Boulevard Fabian Ware Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 16:00:00
fin : 2026-10-19 16:30:00

Date(s) :
2026-10-19 2026-10-22 2026-10-26 2026-10-29

Au mois d’octobre, le musée mémorial de la Bataille de Normandie propose des visites thématiques sur les animaux, héros ou victimes silencieuses en temps de guerre.
Au mois d’octobre, le musée mémorial de la Bataille de Normandie propose des visites thématiques sur les animaux, héros ou victimes silencieuses en temps de guerre.   .

Musée de la Bataille de Normandie Boulevard Fabian Ware Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 51 46 90  bataillenormandie@mairie-bayeux.fr

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English : Vacances d’automne au musée

In October, the Battle of Normandy Memorial Museum offers themed tours on animals, the silent heroes and victims of war.

L’événement Vacances d’automne au musée Bayeux a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Bayeux Intercom

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