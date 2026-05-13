Vacances d’automne au musée Musée de la Bataille de Normandie Bayeux
Vacances d’automne au musée Musée de la Bataille de Normandie Bayeux lundi 19 octobre 2026.
Bayeux
Vacances d’automne au musée
Musée de la Bataille de Normandie Boulevard Fabian Ware Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19 16:00:00
fin : 2026-10-19 16:30:00
Date(s) :
2026-10-19 2026-10-22 2026-10-26 2026-10-29
Au mois d’octobre, le musée mémorial de la Bataille de Normandie propose des visites thématiques sur les animaux, héros ou victimes silencieuses en temps de guerre.
Au mois d’octobre, le musée mémorial de la Bataille de Normandie propose des visites thématiques sur les animaux, héros ou victimes silencieuses en temps de guerre. .
Musée de la Bataille de Normandie Boulevard Fabian Ware Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 51 46 90 bataillenormandie@mairie-bayeux.fr
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English : Vacances d’automne au musée
In October, the Battle of Normandy Memorial Museum offers themed tours on animals, the silent heroes and victims of war.
L’événement Vacances d’automne au musée Bayeux a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Bayeux Intercom
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