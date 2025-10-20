VACANCES D’AUTOMNE DÉCOUVRE LE SLAM ET EXPLORE !!! Agde

VACANCES D’AUTOMNE DÉCOUVRE LE SLAM ET EXPLORE !!!

Allée René Franques Agde Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-30

2025-10-20

Des activités sportives , des jeux de piste…pour le plaisir des enfants.

> Organisation La Direction des Sports de la Ville d’Agde.

Des activités physiques enfants pour se challenger et surtout pour bien s’amuser!

Payant

Inscriptions dès le mercredi 8 octobre à partir de 8h30, sur place au Palais des Sports d’Agde.

> Programme à télécharger ci-contre

Allée René Franques Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 67 94 65 60 sports@ville-agde.fr

English :

Sports activities, treasure hunts…for children’s enjoyment.

German :

Sportliche Aktivitäten , Schnitzeljagden…zur Freude der Kinder.

Italiano :

Attività sportive, cacce al tesoro… per il divertimento dei bambini.

Espanol :

Actividades deportivas, cazas del tesoro… para el disfrute de los niños.

