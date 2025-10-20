Vacances d’automne Espace Jeunesse Nyons
Vacances d’automne
Espace Jeunesse 1 Avenue Frédérick Mistral Nyons Drôme
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-31
2025-10-20
Le Service Jeunesse est une structure municipale de la ville de Nyons qui accueille les jeunes à partir de 11 ans.
Espace Jeunesse 1 Avenue Frédérick Mistral Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 18 36 espacejeunessenyons@orange.fr
English :
The Service Jeunesse is a municipal structure of the town of Nyons that welcomes young people aged 11 and over.
German :
Der Service Jeunesse ist eine städtische Einrichtung der Stadt Nyons, die Jugendliche ab 11 Jahren aufnimmt.
Italiano :
Il Servizio giovani è una struttura comunale della città di Nyons che accoglie i giovani dagli 11 anni in su.
Espanol :
El Servicio de Juventud es una estructura municipal de la ciudad de Nyons que acoge a jóvenes a partir de 11 años.
