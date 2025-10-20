Vacances d’automne Espace Jeunesse Nyons

Vacances d’automne Espace Jeunesse Nyons lundi 20 octobre 2025.

Vacances d’automne

Espace Jeunesse 1 Avenue Frédérick Mistral Nyons Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-20

Le Service Jeunesse est une structure municipale de la ville de Nyons qui accueille les jeunes à partir de 11 ans.

.

Espace Jeunesse 1 Avenue Frédérick Mistral Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 18 36 espacejeunessenyons@orange.fr

English :

The Service Jeunesse is a municipal structure of the town of Nyons that welcomes young people aged 11 and over.

German :

Der Service Jeunesse ist eine städtische Einrichtung der Stadt Nyons, die Jugendliche ab 11 Jahren aufnimmt.

Italiano :

Il Servizio giovani è una struttura comunale della città di Nyons che accoglie i giovani dagli 11 anni in su.

Espanol :

El Servicio de Juventud es una estructura municipal de la ciudad de Nyons que acoge a jóvenes a partir de 11 años.

L’événement Vacances d’automne Nyons a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale