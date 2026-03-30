Vacances d’Avril Atelier Boîte Magique Librairie Page et Plume Limoges

Vacances d’Avril Atelier Boîte Magique

Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Inspiré par le magnifique album de Peggy Nille La surprise magique (Actes Sud), cet atelier proposé par nos libraires invite les enfants à laisser libre cours à leur imagination. À partir de papier, de colle et de ciseaux, chaque participant pourra créer sa propre boîte magique en développant sa créativité. Accessible dès 6 ans. Sur inscription à la librairie, par téléphone ou par mail. .

Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 45 54 jeunesse@pageetplume.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vacances d’Avril Atelier Boîte Magique

L’événement Vacances d’Avril Atelier Boîte Magique Limoges a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Limoges Métropole