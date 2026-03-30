Vacances d’Avril Atelier Boîte Magique Librairie Page et Plume Limoges
Vacances d’Avril Atelier Boîte Magique Librairie Page et Plume Limoges samedi 18 avril 2026.
Vacances d’Avril Atelier Boîte Magique
Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Inspiré par le magnifique album de Peggy Nille La surprise magique (Actes Sud), cet atelier proposé par nos libraires invite les enfants à laisser libre cours à leur imagination. À partir de papier, de colle et de ciseaux, chaque participant pourra créer sa propre boîte magique en développant sa créativité. Accessible dès 6 ans. Sur inscription à la librairie, par téléphone ou par mail. .
Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 45 54 jeunesse@pageetplume.fr
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English : Vacances d’Avril Atelier Boîte Magique
L’événement Vacances d’Avril Atelier Boîte Magique Limoges a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Limoges Métropole
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