Vacances d’avril Ateliers Philo pour les enfants Librairie Page et Plume Limoges

Vacances d’avril Ateliers Philo pour les enfants

Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-16

Atelier philo pour les enfants dès 6 ans, animé par Jean-Paul Deluche de l’association SEVE (Savoir Être et Vivre Ensemble), une expérience ludique et enrichissante pour réfléchir, échanger et développer l’esprit critique. Sur inscription à la librairie, par téléphone ou par mail. .

Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 45 54 jeunesse@pageetplume.fr

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English : Vacances d’avril Ateliers Philo pour les enfants

L’événement Vacances d’avril Ateliers Philo pour les enfants Limoges a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Limoges Métropole