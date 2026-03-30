Vacances d’avril Ateliers Philo pour les enfants Librairie Page et Plume Limoges
Vacances d’avril Ateliers Philo pour les enfants Librairie Page et Plume Limoges mercredi 8 avril 2026.
Vacances d’avril Ateliers Philo pour les enfants
Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-16
Atelier philo pour les enfants dès 6 ans, animé par Jean-Paul Deluche de l’association SEVE (Savoir Être et Vivre Ensemble), une expérience ludique et enrichissante pour réfléchir, échanger et développer l’esprit critique. Sur inscription à la librairie, par téléphone ou par mail. .
Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 45 54 jeunesse@pageetplume.fr
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English : Vacances d’avril Ateliers Philo pour les enfants
L’événement Vacances d’avril Ateliers Philo pour les enfants Limoges a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Limoges Métropole
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