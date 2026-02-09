Vacances d’avril au Centre de loisirs RAHART

16 Hameau de Rahart Luceau Sarthe

Tarif : 3 – 3 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 08:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-13

Vacances d’avril au Centre de loisirs RAHART

Pendant les vacances d’avril, le Centre de Loisirs Rahart embarque les enfants dans une véritable exploration autour du monde animal. .

16 Hameau de Rahart Luceau 72500 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 44 67 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

April vacation at RAHART Leisure Center

L’événement Vacances d’avril au Centre de loisirs RAHART Luceau a été mis à jour le 2026-02-09 par CDT72