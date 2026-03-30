Vacances d’Avril Lectures de Printemps Librairie Page et Plume Limoges
Vacances d’Avril Lectures de Printemps Librairie Page et Plume Limoges vendredi 10 avril 2026.
Vacances d’Avril Lectures de Printemps
Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
À l’occasion des vacances d’avril, profitez des Lectures de Printemps, un moment convivial autour d’albums jeunesse colorés et gourmands inspirés par la saison. Destinée aux enfants à partir de 3 ans, cette animation gratuite invite petits et grands à partager le plaisir de la lecture dans une ambiance douce et printanière. Sur inscription auprès de la librairie, par téléphone ou par mail. .
Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 45 54 jeunesse@pageetplume.fr
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English : Vacances d’Avril Lectures de Printemps
L’événement Vacances d’Avril Lectures de Printemps Limoges a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Limoges Métropole
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