Vacances d’Avril Lectures de Printemps Librairie Page et Plume Limoges

Vacances d’Avril Lectures de Printemps

Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

À l’occasion des vacances d’avril, profitez des Lectures de Printemps, un moment convivial autour d’albums jeunesse colorés et gourmands inspirés par la saison. Destinée aux enfants à partir de 3 ans, cette animation gratuite invite petits et grands à partager le plaisir de la lecture dans une ambiance douce et printanière. Sur inscription auprès de la librairie, par téléphone ou par mail. .

Librairie Page et Plume 4 Place de la Motte Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 34 45 54 jeunesse@pageetplume.fr

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English : Vacances d’Avril Lectures de Printemps

L’événement Vacances d’Avril Lectures de Printemps Limoges a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Limoges Métropole