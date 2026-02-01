Vacances de février au ChatÔ Atelier Peinture magique Le ChatÔ Paimpol
Le ChatÔ 2 Rue Bécot Paimpol Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-27 10:00:00
fin : 2026-02-27 11:00:00
2026-02-27
L’Association Plume & Papillon organise un atelier peinture magique et espace d’exploration banquise . Au programme, création de bouteille sensorielle, peinture magique et peinture sur volumes ! Pour les enfants à partir de 3 ans, accompagné d’un adulte. 12 places disponibles sur inscription après adhésion au ChatÔ. .
Le ChatÔ 2 Rue Bécot Paimpol 22500 Côtes-d'Armor Bretagne
