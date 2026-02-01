Vacances de février au ChatÔ Atelier Peinture magique Le ChatÔ Paimpol

Vacances de février au ChatÔ Atelier Peinture magique

Le ChatÔ 2 Rue Bécot Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 10:00:00

fin : 2026-02-27 11:00:00

Date(s) :

2026-02-27

L’Association Plume & Papillon organise un atelier peinture magique et espace d’exploration banquise . Au programme, création de bouteille sensorielle, peinture magique et peinture sur volumes ! Pour les enfants à partir de 3 ans, accompagné d’un adulte. 12 places disponibles sur inscription après adhésion au ChatÔ. .

Le ChatÔ 2 Rue Bécot Paimpol 22500 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 31 74

