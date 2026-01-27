Vacances de Février au Poney Club des Retrouvailles rue du Poney Voulême
Vacances de Février au Poney Club des Retrouvailles rue du Poney Voulême mardi 10 février 2026.
Vacances de Février au Poney Club des Retrouvailles
rue du Poney Poney Club des Retrouvailles Voulême Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 14:30:00
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-10 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-22
10/02/2026
– 10h et 11h30 cours particulier
11/02/2026
– 10h longues rênes
– 14h30 Obstacles
12/02/2026
-10h travail à la longe
-14h30 dressage
13/02/2026
– 10h activité des petits
– 14h30 Equifeel
14/02/2026
Cours d’équitation
17/02/2026
– 10h activité des petits
– 14h30 Dressage
18/02/2026
– 10h Balade G2
-14h30 activité des petits
19/02/2026
– 10h longue rênes
– 14h30 Obstacles
20/02/2026
– 10h & 11h30 cours particulier
– 14h30 balade
21/02/2026
Cours d’équitation .
rue du Poney Poney Club des Retrouvailles Voulême 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 92 51 81
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vacances de Février au Poney Club des Retrouvailles
L’événement Vacances de Février au Poney Club des Retrouvailles Voulême a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou