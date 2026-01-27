Vacances de Février au Poney Club des Retrouvailles rue du Poney Voulême

Vacances de Février au Poney Club des Retrouvailles rue du Poney Voulême mardi 10 février 2026.

rue du Poney Poney Club des Retrouvailles Voulême Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 14:30:00
fin : 2026-02-12

Date(s) :
2026-02-10 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-22

10/02/2026
– 10h et 11h30 cours particulier

11/02/2026
– 10h longues rênes
– 14h30 Obstacles

12/02/2026
-10h travail à la longe
-14h30 dressage

13/02/2026
– 10h activité des petits
– 14h30 Equifeel

14/02/2026
Cours d’équitation

17/02/2026
– 10h activité des petits
– 14h30 Dressage

18/02/2026
– 10h Balade G2
-14h30 activité des petits

19/02/2026
– 10h longue rênes
– 14h30 Obstacles

20/02/2026
– 10h & 11h30 cours particulier
– 14h30 balade

21/02/2026
Cours d’équitation   .

rue du Poney Poney Club des Retrouvailles Voulême 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 92 51 81 

