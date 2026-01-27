Vacances de Février au Poney Club des Retrouvailles rue du Poney Voulême

Vacances de Février au Poney Club des Retrouvailles

rue du Poney Poney Club des Retrouvailles Voulême Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 14:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-12 2026-02-13 2026-02-14 2026-02-17 2026-02-18 2026-02-19 2026-02-20 2026-02-22

10/02/2026

– 10h et 11h30 cours particulier

11/02/2026

– 10h longues rênes

– 14h30 Obstacles

12/02/2026

-10h travail à la longe

-14h30 dressage

13/02/2026

– 10h activité des petits

– 14h30 Equifeel

14/02/2026

Cours d’équitation

17/02/2026

– 10h activité des petits

– 14h30 Dressage

18/02/2026

– 10h Balade G2

-14h30 activité des petits

19/02/2026

– 10h longue rênes

– 14h30 Obstacles

20/02/2026

– 10h & 11h30 cours particulier

– 14h30 balade

21/02/2026

Cours d’équitation .

rue du Poney Poney Club des Retrouvailles Voulême 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 92 51 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vacances de Février au Poney Club des Retrouvailles

L’événement Vacances de Février au Poney Club des Retrouvailles Voulême a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou