Vacances de Février dans les Maisons Pour Tous

Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-16 13:30:00

fin : 2026-02-27 18:00:00

Date(s) :

2026-02-16 2026-02-23

Les 4 secteurs Jeunes des MPT de La Madeleine, Les Petits-Clos, Rechèvres et St-Chéron poursuivent leur programme d’animations ludiques, culturelles et sportives pendant les vacances de février jeux vidéo, atelier nutrition, atelier danse, sorties cinéma, sorties patinoire, escalade, bowling…

Atelier cuisine repas avec Soli-bio le mardi 17 février à la MPT de La Madeleine Rencontre Ufostreet organisée par l’Ufolep 28 le 19 février après-midi au gymnase Rosskopf. Tous les secteurs jeunes sont concernés Un tournoi inter MPT de basket le mardi 24 février après-midi à la salle omnisports de La Madeleine. Une coupe sera remise en fin de tournoi Journée intergénérationnelle entre les jeunes inscrits à la MPT des Petits-Clos et l’Ehpad Marcel-Gaujard visite du musée Grévin à Paris le jeudi 19 février. Les inscriptions se font pour les deux semaines de vacances et sont gratuites. .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire inscriptionssecteursjeunes@agglo-ville.chartres.fr

English :

The 4 youth sectors of the MPTs of La Madeleine, Les Petits-Clos, Rechèvres and St-Chéron are continuing their programme of fun, cultural and sporting activities during the February vacations: video games, nutrition workshop, dance workshop, cinema outings, skating rink outings, climbing, bowling?

L’événement Vacances de Février dans les Maisons Pour Tous Chartres a été mis à jour le 2026-01-14 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES