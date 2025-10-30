Vacances de la toussaint à la tour Vauban Visite contée et atelier dessin Camaret-sur-Mer
Vacances de la toussaint à la tour Vauban Visite contée et atelier dessin Camaret-sur-Mer jeudi 30 octobre 2025.
Vacances de la toussaint à la tour Vauban Visite contée et atelier dessin
Le Sillon Camaret-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 14:30:00
fin : 2025-10-30 16:30:00
Date(s) :
2025-10-30
Visite contée et atelier dessin
Réservation obligatoire
Atelier 6-12 ans .
Le Sillon Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 91 12
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vacances de la toussaint à la tour Vauban Visite contée et atelier dessin Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-15 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime