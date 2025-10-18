Vacances de la Toussaint à l’Espace des sciences Espace des sciences de Morlaix Morlaix

Espace des sciences de Morlaix 42 Quai de Léon Morlaix

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-02

2025-10-18

Pendant les vacances, poussez les portes de l’Espace des sciences et laissez-vous emporter par un automne riche en découvertes. Chaque jour, des animations vous attendent !

Entre les anciennes machines et la mémoire ouvrière de la Manu, le parcours révèle un pan fascinant du patrimoine industriel morlaisien. Mais la visite ne s’arrête pas là neuf expositions vous plongent au cœur des sciences et des techniques, de la grande vitesse du TGV aux mystères de la Terre et de l’Univers.

Au plus près des moulins le mardi à 10h30 et 14h30, du mercredi au dimanche à 14h30.

À toute allure ! le mardi et mercredi à 15h30, du jeudi au samedi à 11h et 15h30.

Venez voir tourner la Terre ! du mardi au dimanche à 11h45 et 16h30.

Globe 360 le samedi et dimanche à 15h30.

Coup de foudre à la Manu le mercredi et dimanche à 11h.

Et le 31 octobre, place à Halloween ! ?? Une journée scientifique et frissonnante vous attend.

Toutes les animations sont incluses dans le billet d’entrée sauf Au plus près des moulins proposée sur réservation, en complément, au tarif de 4€.

Ici, les sciences révèlent leurs secrets à qui ose les approcher ! .

+33 2 98 15 29 27

