VACANCES DE LA TOUSSAINT AU CENTRE NAUTIQUE Plage de l’Océan Saint-Brevin-les-Pins

VACANCES DE LA TOUSSAINT AU CENTRE NAUTIQUE

Plage de l'Océan Base nautique du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-31

2025-10-18 2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31

Nous vous accueillons dès 8 ans pour des séances ou des stages en famille en char à voile, et des stages en planche à voile et catamaran.

Et entre autres

– Si vos enfants souhaitent partager un moment avec leurs copains, ou vous, entre potes, une séance avec la formule rotation (1 char pour 2) est possible le mercredi 22 octobre de 13h00 à 15h00, dès 19€/personne.

– Vendredi 31 octobre de 15h45 à 17h15 séance spéciale Halloween, « viens faire peur à ton moniteur, déguisé en horreur! » Si tu joues le jeu, tu repartiras avec des petites surprises horribles ! A très vite …

INFORMATIONS PRATIQUES

– Merci de vous présenter à l’accueil du Centre Nautique, 15 à 20 min avant le début de la première séance.

– Equipez-vous

• d’une paire de gants (de jardin),

• d’un coupe-vent,

• de chaussures fermées,

• d’une paire de lunettes (pour éviter les projections de sable),

• d’un maillot de bain et d’un lycra (à mettre sous la combinaison pour le catamaran et la planche à voile) .

Plage de l’Océan Base nautique du Pointeau Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 64 49 41 centrenautique@saint-brevin.fr

L’événement VACANCES DE LA TOUSSAINT AU CENTRE NAUTIQUE Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Saint Brevin