Vacances de la Toussaint au Pavillon de Manse Chantilly

Vacances de la Toussaint au Pavillon de Manse Chantilly mardi 21 octobre 2025.

Vacances de la Toussaint au Pavillon de Manse

34 Rue des Cascades Chantilly Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 14:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

Date(s) :

2025-10-21

Les vacances s’annoncent glaçantes ? Ouuuuh! Venez frissonner au Pavillon de Manse. Notre équipe de médiation a concocté un programme familial qui fait la part belle à l’eau expériences ludiques, manipulations et découvertes pour petits et grands. Un moment à partager, entre science, patrimoine…

Les vacances s’annoncent glaçantes ? Ouuuuh! Venez frissonner au Pavillon de Manse. Notre équipe de médiation a concocté un programme familial qui fait la part belle à l’eau expériences ludiques, manipulations et découvertes pour petits et grands. Un moment à partager, entre science, patrimoine… et fraîcheur ! À vos gouttes, prêts, expérimentez !

Les visites du Pavillon (libres ou guidées) sont toutes sur réservation via le site internet.

Visite Libre

Explorez le Pavillon à votre rythme grâce à un parcours libre. Un livret-jeu accompagne les enfants pour une découverte ludique. Comptez environ 45 minutes.

Visite Guidée Découverte

A 16h15 du mardi au vendredi.

Partez à la découverte de la machine élévatoire qui alimentait en eau les fontaines des jardins du Château de Chantilly au 17ème siècle. Découvrez aussi les machines du 19ème siècle et la blanchisserie mécanisée. Les machines seront mises en marche devant vous. Durée 50 minutes.

Animation de fin de visite « La Sorcière du Pavillon »

Une étrange explosion a plongé la Sorcière dans l’oubli… Enfants et parents devront l’aider à retrouver ses secrets et préparer ensemble une potion bien particulière. Durée 20 minutes.

Tarifs Adulte 10 € / Enfant de 4 à 12 ans 6 €

Chasse au trésor

A 14h30 du mardi au vendredi

En famille, explorez la salle des Machines et résolvez des énigmes pour ouvrir le coffre au trésor. Observation, logique et esprit d’équipe vous feront découvrir autrement les secrets du Pavillon. A partir de 7 ans. Réservation obligatoire. Durée environ 1h15. Tarifs 6.50€.

Ateliers Sciences de 10h à 12h

Tarifs 11€50 par enfant réservation obligatoire

– Eveil aux sciences (3-6 ans) « Halloween » mardis 21 et 28 octobre / jeudis 23 et 30 octobre

– Eveil aux sciences (3-6 ans) « Petits Monstres » mercredis 22 et 29 octobre / vendredis 24 et 31 octobre

– Origamis monstrueux (7 à 12 ans) mercredis 21 et 28 octobre

– Light Painting d’Halloween (7 12 ans) vendredis 24 et 31 octobre

– Mathémagie (7-12 ans) jeudis 23 et 30 octobre

– Dominos (7-12 ans) mardis 21 et 28 octobre

Ateliers en famille

A partir de 4 ans. Durée environ 1h30. Réservation obligatoire. Tarifs 9€ par personne.

– Lab’horrible Bienvenue au Laboratoire ! Petits et grands mènent ensemble des expériences étonnantes, parfois un peu dégoûtantes mais toujours ludiques, pour le plaisir de tous. A 14h15, les mercredis et vendredis.

– Autour du Cyanotype Initiez-vous au cyanotype une technique ancienne qui fait apparaître de belles images bleutées grâce à la lumière. Avec les feuilles et trésors de l’automne, créez en famille vos œuvres originales à emporter. A 14h15, les mardis et jeudis. .

34 Rue des Cascades Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 62 01 33

English :

The vacations are shaping up to be icy? Ouuuuh! Come and shiver at the Pavillon de Manse. Our mediation team has put together a family program with a focus on water: fun experiments, manipulations and discoveries for young and old alike. A moment to share, between science, heritage?

German :

Die Ferien werden frostig? Wuuuh! Dann kommen Sie in den Pavillon de Manse und frösteln Sie. Unser Vermittlungsteam hat ein Familienprogramm zusammengestellt, bei dem das Wasser im Mittelpunkt steht: spielerische Experimente, Manipulationen und Entdeckungen für Groß und Klein. Ein gemeinsamer Moment zwischen Wissenschaft, Kulturerbe?

Italiano :

Le vacanze si preannunciano fredde? Ouuuuh! Venite a rabbrividire al Pavillon de Manse. Il nostro team di divulgazione ha messo a punto un programma per famiglie incentrato sull’acqua: esperimenti divertenti, attività pratiche e scoperte per grandi e piccini. Un momento di condivisione tra scienza e patrimonio?

Espanol :

¿Las vacaciones se presentan frías? ¡Ouuuuh! Venga a temblar de frío al Pavillon de Manse. Nuestro equipo de divulgación ha preparado un programa familiar centrado en el agua: experimentos lúdicos, actividades prácticas y descubrimientos para grandes y pequeños. Un momento para compartir, entre ciencia, patrimonio..

L’événement Vacances de la Toussaint au Pavillon de Manse Chantilly a été mis à jour le 2023-03-25 par Chantilly-Senlis Tourisme